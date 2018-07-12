ديل بييرو: يوفنتوس قادر على الفوز بدوري أبطال أوروبا مع كريستيانو رونالدو

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

أكد النجم الإيطالي أليساندرو ديل بييرو، إن البيانكونيري مستعدون الآن لخطوة أبعد في أوروبا والفوز بدوري الأبطال بعد أن انضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الإيطالي وذلك بعد أن وقف ريال مدريد والنجم البرتغالي في طريق يوفنتوس في الموسمين الماضيين، ولكن انتقال رونالدو إلى الدوري الإيطالي قد يمثل شيئًا من تغيير السلطة.

وقال ديل بييرو لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "لقد كان توقيعه جيدًا للغاية بالنسبة لنادي يوفنتوس وممتازًا بكرة القدم الإيطالية، للمدينة بأكملها وللكرة الإيطالية للتمتع بكل ما يمكن أن يفعله، يوفنتوس يريد أن يتم الاعتراف به كأحد أفضل الأندية في العالم والفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى، وهذا أمر ممكن مع كريستيانو".

وأضاف ديل بييرو: "إن وصول اللاعب هو دفعة هائلة ليس فقط على أرض الملعب، ولكن مع مساعدة العلامة التجارية العالمية للنادي على النمو أيضا، الناس يتحدثون عن يوفنتوس وتورينو وإيطاليا في جميع أنحاء العالم بسبب تسجيل كريستيانو".

وتابع: "إنه يجلب علامته التجارية الخاصة ولديه جودة واضحة إنه يعاني من الجوع والرغبة في أن يكون الأفضل ويقود الفريق إلى الانتصارات دائماً".