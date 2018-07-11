تركي آل الشيخ يعلن إلغاء السوبر المصري-السعودي

المصدر: الرياض-أ.ف.ب.

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم الاربعاء إلغاء مسابقة الكأس السوبر المصري السعودي، التي كان من المقرر أن تقام في جدة والقاهرة.

ونشر رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ في صفحته على موقع فيسبوك بيانا للاتحاد السعودي جاء فيه "جاء قرار الاتحاد السعودي بناء على عدم اتفاق الاطراف ذات العلاقة في الجانب المصري على مواعيد مناسبة لاقامة المباراتين".

وكان من المقرر أن يلتقي الاهلي بطل مصر والهلال بطل السعودية في جدة، بينما تقام مباراة الزمالك المصري واتحاد جدة السعودي في السوبر المصري السعودي لبطل الكأس في القاهرة.

من جهة اخرى، اعتمدت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي موعد إقامة مباراة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة، "بين ناديي الهلال والاتحاد في العاصمة البريطانية لندن يوم السبت 18 أغسطس المقبل، على ملعب كوينز بارك رينجرز