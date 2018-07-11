إضراب في إيطاليا بسبب انتقال رونالدو إلى يوفنتوس

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

أعلن عمال شركة فيات الإيطالية لصناعة السيارات، الإضراب عن العمل بسبب انتقال لاعب منتخب البرتغال وريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، حيث أن شركة اكسور المالكة ليوفنتوس، ولشركة فيات ستدفع جزء من صفقة انتقال رونالدو إلى يوفنتوس، والتي تبلغ 105 مليون يورو.

وجاء البيان الذي أصدره عمال الشركة الإيطالية كالتالي: "في مواجهة الكثير من الإثم لا يمكننا سوى الإضراب من غير المقبول أنه في وسط استمرار الشركات في طلب التضحيات الاقتصادية الضخمة لسنوات، يتم إنفاق مئات الملايين من اليورو على شراء لاعب".

وكشفت تقارير صحفية أنه أكثر من اتحاد عمالي في إيطاليا أعلنوا الإضراب لمدة ثلاثة أيام بسبب الصفقة.