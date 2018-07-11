مانشستر سيتي يعقد صفقة تاريخية بأغلى لاعب عربي

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

أعلن نادي مانشستر ستي تعاقده مع الجزائري رياض محرز قادمًا من ليستر سيتي بعد رحلة طويلة من المفاوضات استمرت منذ يناير الماضي، بحسب تأكيدات الصحافة البريطانية فإن قيمة انتقال محرز هي 65 مليون جنيه إسترليني ليكون أغلى لاعب عربي وإفريقي في التاريخ ولمدة خمس سنوات.

وقال رياض محرز، تصريحات لموقع مانشستر سيتي الرسمي: "أنا سعيد بالانضمام لهذا النادي، إنه فريق رائع تحت قيادة غوارديولا، للعب معهم سيكون فخرًا لي فبيب يلعب كرة قدم هجومية وهي المفضلة لي والآن سيحاولون الحفاظ على اللقب وهو تحدي أريد أن أشارك فيه".

وأضاف اللاعب الجزائري: "أعتقد اننا يمكننا التطور في المستقبل وأنا مؤمن بأن قدراتي الفردية ستتطور كثيرًا مع جوارديولا".

المدير الرياضي لمانشستر سيتي قال أيضًا: "رياض لاعب موهوب جدًا، إنه يستطيع هزيمة المدافعين وخلق المساحات وفي السنوات الماضية أثبت أنه واحدًا من أفضل لاعبي البريميرليج ونحن واثقون انه سيضيف قوة هجومية كبيرة لنا".

وكان رياض محرز الحائز على جائزة أفضل لاعب في البريميرليج لموسم 2016/2015 قد طلب الرحيل قبل عامين ولكن إدارة النادي رفضت رحيله.