كريستيانو رونالدو يغير وجهته من الإمارات إلى السعودية

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

غير لاعب يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو، وجهة أقرب بطولاته من الإمارات إلى السعودية بانتقاله الجديد إلى بطل الدوري الإيطالي والتخلي عن بطل دوري أبطال أوروبا، عقب هذه الصفقة التي كانت حديث العالم الفترة الماضية، وكان النجم البرتغالي على موعد مع التواجد في الإمارات لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في أبوظبي بديسمبر المقبل مع فريقه السابق بطل أوروبا ريال مدريد، ولكنه فضل المغادرة وعدم التواجد في الإمارات.

وسيتوجه اللاعب في يناير المقبل إلى السعودية لخوض أو بطولة مع ناديه الجديد وهي بطولة السوبر الإيطالي الذي سيقام في المملكة العربية السعودية وسيجمع يوفنتوس مع أي سي ميلان ليكون أول منافسة على لقب إيطالي مع ناديه الجديد.

وحقق يوفنتوس ثنائية الدوري والكأس في إيطاليا، غير أنه سيواجه ميلان وصيف الكأس على لقب السوبر.