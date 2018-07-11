أكثر 10 لاعبين في مونديال روسيا وسامة.. أحدهم مصري

المصدر: جوني جبورــ دبي

يحفل مونديال روسيا بمنافسة محتدمة بين نخبة لاعبي العالم، الساعين إلى تقديم الأداء الأفضل الذي يضمن لهم تسجيل الإنجاز الأكبر لهم في مسيرتهم المهنية، وهو الفوز بكأس العالم، إذ إن العديد من أساطير كرة القدم، سواء الحاليين منهم كالبرتغالي كريستيانو رونالدو، أو الأرجنتيني ليونيل ميسي، أو أساطير سابقين بحجم الهولندي يوهان كرويف، والبرازيلي زيكو، فشلوا في تحقيق هذا الحلم، إلا أن اللافت في الأمر ذهاب موقع «في آي إكس» البريطاني إلى نمط جديد من المنافسة، باختيار أكثر اللاعبين وسامة في مونديال روسيا، وذلك بالاستناد إلى مقوماتهم الشكلية.

وترصد «الإمارات اليوم» أكثر 10 لاعبين في مونديال روسيا 2018 وسامة.

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