التركي شاكير يدير مباراة كرواتيا وإنجلترا

المصدر: موسكو - د.ب.أ

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعيين الحكم التركي كونيت شاكير لإدارة المباراة الثانية بالدور قبل النهائي المقررة بين المنتخبين الكرواتي والإنجليزي، اليوم.

وشاكير واحد من بين 12 حكماً كانوا ضمن القائمة المتاحة للاختيار منها للمباريات الأربع المتبقية ببطولة كأس العالم 2018 المقامة حالياً بروسيا.

وتضمنت قائمة الحكام التي أعلنها «فيفا»: علي رضا فغاني (إيران) ومالانج دييديو (السنغال) ومارك جيجر (أميركا) وسيزار أرتورو راموس بالازيلوس (المكسيك) ونيستور بيتانا (الأرجنتين) وساندرو ريتشي (البرازيل) وماثيو كونجر (نيوزيلندا) وبيورن كيبرز (هولندا) وميلوراد مازيتش (صربيا) وجيانلوكا روتشي (إيطاليا).

كما تم اختيار 26 حكماً مساعداً و10 من حكام الفيديو المساعدين للمباريات المتبقية.

ويدير شاكير (41 عاماً) ثالث مباراة له في المونديال بعدما أدار مباراتي نيجيريا مع الأرجنتين، والمغرب مع إيران.

وأدر الحكم الأوروغوياني أندريس كونها المباراة التي جمعت فرنسا وبلجيكا، أمس، في المبارة الأولى للدور قبل النهائي.