سوباسيتش على خطى جويكوتشيا

المصدر: موسكو - د.ب.أ

عندما يبدو الطريق مغلقاً أمام هذا الجيل الذهبي للمنتخب الكرواتي لكرة القدم بقيادة لاعب الوسط الموهوب لوكا مودريتش على أرض الملعب، تُلقى المسؤولية على كاهل حارس المرمى دانيال سوباسيتش الذي نجح في كل مرة أوكلت إليه هذه المهمة.

وخلال دوري الستة عشر والثمانية في مونديال روسيا، احتكم الفريق إلى ركلات الترجيح لحسم مواجهتيه أمام منتخبي الدنمارك وروسيا على الترتيب.

ولم يخيب سوباسيتش أمل الفريق في المرتين، حيث تصدى لثلاث ركلات ترجيح أمام الدنمارك ولركلة أخرى أمام روسيا، ليقود الفريق ببراعة إلى المربع الذهبي.

وعادل سوباسيتش بهذا إنجاز الأسطورتين الألماني شوماخر والأرجنتيني سيرخيو جويكوتشيا.