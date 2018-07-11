نجوم إنجلترا يتدربون بدجاجة مطاطية استعداداً لمواجهة كرواتيا

المصدر: لندن ــ د.ب.أ

أجرى لاعبو المنتخب الإنجليزي تدريباتهم، أمس، باستخدام دمية مطاطية على شكل دجاجة، استعداداً للمباراة المرتقبة أمام المنتخب الكرواتي، اليوم، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حالياً بروسيا.

وخلال مرحلة الإحماء، تبادل هاري كاين وزملاؤه قذف الدجاجة المطاطية وسط أجواء من المرح في معسكر تدريب الفريق في ريبينو القريبة من سان بطرسبرغ.

وكان المدير الفني جاريث ساوثجيت يهدف من هذا التدريب الاستثنائي، على الأرجح، إلى استرخاء اللاعبين وتخفيف الضغوط عنهم، وهي ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها لمثل هذه الأساليب. وأياً كانت الطريقة، يسعى ساوثجيت بالتأكيد إلى أفضل استعداد قبل مواجهة كرواتيا، وذلك في أول ظهور للمنتخب الإنجليزي في الدور قبل النهائي للمونديال منذ 28 عاماً.

ويعلق الإنجليز آمالهم على ابتكارات وسرعة اللاعبين الشابين ديلي آلي ورحيم ستيرلينغ لحسم مواجهة كرواتيا، رغم أنهما حتى الآن لم يقدما مستواهما العالي المعهود مع المنتخب الإنجليزي في كأس العالم، لكن الفرصة تبدو سانحة أمامهما لتقديم مستواهما العالي اليوم.

وعلى الرغم من الأجواء الإيجابية المحيطة بالفريق، مازالت هناك علامات استفهام حول مستوى اللاعبين ديلي آلي وستيرلينغ علماً بأنهما من أصغر اللاعبين سناً في هذا الفريق تحت قيادة المدرب جاريث ساوثجيت، كما أنهما من العناصر الجوهرية المهمة في صفوف الفريق.