بوفون: كريستيانو رونالدو سيكون اعلان رائع للكرة الإيطالية

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

أكد حارس مرمى المنتخب الإيطالي وفريق باريس سان جيرمان، أنه لن يفاجأ إذا انضم كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، موضحاً أن تواجد اللاعب البرتغالي سيكون إعلاناً رائعاً لكرة القدم الإيطالية، وكان باريس سام جيرمان قد قدم حارسه الجديد الاثنين بعد أن أنهى مشواره مع يوفنتوس الإيطالي وغادر الصيف الحالي الفريق بعد انتهاء عقده.

وقال الحارس الأسطورة في مقابلة مع سكاي سبورت: "لن أكون مندهشًا لرؤية رونالدو في يوفنتوس، هذا من شأنه أن يجعلني أشعر بالسعادة لأنه ما يحتاجه العالم اليوفنتوس عليهم أن يجدوا لاعبين جدد للدفاع عن ألوان الفريق"، وعن اقتراب توقيع رونالدو في الصيف ذاته مع رحيل بوفون سيُنظر إليه على أنه أمر مؤسف للاعب البالغ من العمر 40 عاماً، نفى بوفون ذلك قائلا: "لا يزعجني ذلك ما أزعجني هو الهدفين اللذين سجلهما في النهائي والأهداف التي سجلها العام الماضي سيكون إعلانًا رائعًا لكرة القدم الإيطالية".