لاعب دولي مغربي في صفوف الاتحاد السعودي بعد اجتياز الفحص في دبي

المصدر: محمد أبو إسماعيل- دبي

أعلن فريق الاتحاد السعودي، الاثنين، التوقيع للاعب الدولي المغربي كريم الأحمدي من أجل تعزيز صفوف النادي لمدة موسمين، وقال نادي الاتحاد في تغريده على تويتر مع صور مراسم التوقيع، "إن مجلس إدارة النادي تعاقد مع الأحمدي بعد اجتيازه الفحص الطبي الشامل في مدينة دبي"، وسبق للفريق السعودي أن وقع، خلال الأيام الماضية، لكل من الأسترالي الدولي ماثيو جورمان والبرازيلي جوناس ذي سوزا

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وكان الأحمدي (33 سنة)، اللاعب السابق لفريق فينورد روتردام الهولندي، حاضرا مع المنتخب المغربي في منافسات كأس العالم 2018 بروسيا.