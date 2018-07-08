الغموض يخيم على مقتل بطل كمال الأجسام السوداني "جيقي" في قطر

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

تضاربت التقارير الإعلامية بشأن أسباب وفاة بطل كمال الأجسام السوداني محمد عبد اللطيف (جيقي)، والذي كان يعيش في العاصمة قطر، وفي حين ذكرت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي أن الراحل توفي في حادث سير، قالت وسائل إعلام سعودية اليوم الأحد، إن البطل السوداني المقيم في قطر، والحاصل على بضع بطولات وميداليات في كمال الأجسام، لقي مصرعه ببضع طلقات نارية، قرب نادي السد بالدوحة.

وأكدت صحيفة “عكاظ” السعودية على أن “جيقي” لم يعرف عنه أي نشاط سياسي، إلا أن تكتم أجهزة الأمن القطرية على ظروف مقتله الغامضة، أثار جملة من الشكوك والهواجس وسط أسرته، التي لم تتلق حتى اللحظة أي معلومات عن ظروف مقتله ومصير الجناة.

وأضافت الصحيفة: “حاولت أجهزة الأمن القطرية طوال ليل أمس السبت، تسريب معلومات على منصات التواصل الاجتماعي بأن المغدور راح ضحية حادث سير، إلا أن معارف القتيل أكدوا أنه لقي مصرعه ببضع رصاصات في نادي السد عقب مشاهدته مباراة إنجلترا والسويد.