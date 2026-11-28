كولومبوس - رويترز

ودع إنتر ميامي حامل اللقب كأس الدوري الأميركي لكرة القدم البطولة بعد خسارته من كولومبوس كرو في الأدوار الإقصائية بهدف قاتل سجله في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، لينهي مساعي ليونيل ميسي في الدفاع عن اللقب.

وفشل ميسي في قيادة فريقه ليصبح ‌أول فريق يحتفظ بلقب كأس الدوري الأميركي منذ فعلها لوس ‌انجليس جالاكسي بقيادة النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام في موسمي ‌2011 و2012.

ففي الوقت الذي بدت فيه المباراة ⁠متجهة إلى ركلات الترجيح، خطف سانتياجو رودريجيز هدف الفوز في الدقيقة 92 ليشعل احتفالات الجماهير صاحبة الضيافة.وبهذا الانتصار، واصل كولومبوس تفوقه على ‌ميامي بعدما فاز عليه 3-صفر في المباراة الافتتاحية للسلسلة المقامة بنظام الأفضل من ثلاث مباريات، ليتأهل إلى الدور قبل النهائي للقسم ‌الشرقي.