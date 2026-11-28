وكالات

أعلن نادي فيكينجور ريكيافيك والاتحاد الأيسلندي لكرة القدم وفاة الحارس السابق إنجفار يونسون (37 عاماً)، إثر صراع مع المرض بعد تشخيص إصابته بالسرطان في مايو الماضي، مؤكدين رحيله محاطاً بأحبائه، ومعربين عن تعازيهم لعائلته وأصدقائه وزملائه، في وفاة أثارت صدمة وحزناً داخل الكرة الأيسلندية.

وكان يونسون قد انضم إلى فيكينغور في فبراير 2020، واستمر في الدفاع عن ألوان الفريق حتى أنهى مسيرته الاحترافية في مايو الماضي، بالتزامن مع اكتشاف إصابته بالمرض.

وتوج يونسون بلقب الدوري المحلي 5 مرات، وكأس أيسلندا 3 مرات وكأس السوبر الأيسلندي في 3 مرات، كما خاض تجارب احترافية داخل أيسلندا والنرويج.

وعلى المستوى الدولي، ارتدى الحارس الراحل قميص المنتخب الأيسلندي الأول في 8 مباريات، كما مثل منتخبي تحت 19 و21 عاماً، وكان ضمن المنتخب الذي شارك في بطولة أمم أوروبا 2016، في واحدة من أبرز المحطات التاريخية لكرة القدم الأيسلندية، قبل أن يقرر اعتزال اللعب الدولي في يونيو 2022، بعدما قدم سنوات من العطاء بقميص بلاده.