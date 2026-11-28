استغراب

استغرب لاعب مقيم في أحد أندية دوري المحترفين، سبق له التألق في خط الهجوم وتسجيل الأهداف، إصرار المدربين على إشراكه في مركز الدفاع، مؤكداً أنه رغم إجادته الأدوار الدفاعية، يتمنّى العودة إلى مركزه الهجومي، بما يخدم مصلحة الفريق.

استجابة

أشاد أولياء أمور لاعبين في إحدى الألعاب الأولمبية الفردية باستجابة اتحاد اللعبة لمطلبهم بتأجيل إحدى البطولات، لتزامن موعدها مع الامتحانات الدراسية، مؤكدين أن هذا التعاون يجسد الروح الرياضية التي يتطلعون إلى ترسيخها لدى أبنائهم، إلى جانب ممارسة الرياضة.

دعوة

استغرب لاعب سبق له تمثيل المنتخبات الوطنية عدم دعوته إلى وليمة نظمها ناديه، الذي ينشط في دوري المحترفين، خلال فترة الإجازة، بعدما اقتصرت الدعوة على اللاعبين الأساسيين، متسائلاً عما إذا كانت دكة الاحتياط تمتد إلى المناسبات الاجتماعية أيضاً؟

سؤال

لفت لاعب دولي سابق الأنظار بحرصه على متابعة المباريات من المدرجات، معرباً عن أسفه لغياب التواصل معه منذ اعتزاله، ومتسائلاً عن أسباب تجاهل أصحاب المسيرات الرياضية المميزة، بعدما كانوا من أبرز مكاسب الرياضة الإماراتية؟

مدربات

دعا متابعون رياضيون المدربات اللاتي حققن نجاحات في قيادة فرق السيدات إلى خوض تجربة تدريب فرق الرجال، خصوصاً في المراحل السنية، مستشهدين بتعاقد نادي رويال مع المدربة المصرية سارة حسنين لقيادة فريقه الأول.

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