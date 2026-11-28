بوينس آيريس - ​رويترز

أعلن منظمون ‌أن ​ليونيل ميسي سيشارك في مباراة تكريم كارلوس تيفيز، زميله السابق في منتخب الأرجنتين لكرة القدم، المقررة ⁠في 20 ديسمبر المقبل.

واعتزل تيفيز، الملقب بـ«الأباتشي»، عام 2022، ليسدل الستار ‌على مسيرة حافلة شهدت لعبه لأندية مانشستر سيتي ‌ومانشستر يونايتد ويوفنتوس.

وقال اللاعب (42 عاماً)، الذي ‌أنهى مسيرته في ‌نادي طفولته بوكا جونيورز، ‌العام الماضي، إنه يرغب في ​مشاركة ميسي ‌وكريستيانو ​رونالدو زميله السابق في ⁠مانشستر يونايتد ضد بعضهما بعضاً خلال مباراة تكريمه.

وكتب ​المنظمون ⁠على ⁠تطبيق «إنستغرام»، أول من أمس: «سيكون شرفاً حقيقياً لنا الترحيب بأفضل ⁠لاعب في العالم في الرقصة الأخيرة للأباتشي».

وبين اللاعبين الآخرين الذين تأكدت مشاركتهم في المباراة، التي ستُقام على ‌ملعب لا بومبونيرا معقل بوكا جونيورز، ​ريو فرديناند وسيرجيو أغويرو ولياندرو باريديس وجيانلويجي بوفون ومارتن باليرمو.