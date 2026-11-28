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رفض مدرب ريال مدريد، البرتغالي جوزيه مورينيو، ترشيح «الفريق الملكي» للتتويج بلقب أبطال أوروبا، رغم البداية المثالية في مرحلة الدوري، مؤكداً أن الحديث عن حسم اللقب لايزال مبكراً، وأن التفاصيل الصغيرة والغيابات قد تلعب دوراً حاسماً في الأدوار الإقصائية.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب بالعلامة الكاملة، بعدما حصد 15 نقطة من خمس مباريات، ليصبح الفريق الوحيد الذي حقق هذا الرصيد، ضامناً خوض الملحق على الأقل قبل ثلاث جولات من نهاية المرحلة.

وقال مورينيو، خلال مؤتمر صحافي قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس اليوم في الجولة الـ14 من الدوري الإسباني: «أريد الفوز على ألافيس، أما دوري الأبطال فمازال الوقت مبكراً جداً للحديث عنه، ولا نعرف كيف سنصل جميعاً إلى مباريات الأدوار الإقصائية».

وأضاف: «لا أريد خوض الملحق، ولدينا الكثير من المباريات، إلى جانب كأس السوبر الإسبانية وكأس ملك إسبانيا. نحن قريبون من التأهل المباشر، ونحتاج إلى ثلاث أو أربع نقاط».

وحذر المدرب البرتغالي من تأثير الإصابات في حظوظ الفرق، مستشهداً ببايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان، قبل أن ينتقد توقعات نماذج الذكاء الاصطناعي بشأن المرشحين للفوز بلقب الأبطال، قائلاً: «إنه كلام فارغ».

وأشاد مورينيو بمدرب ألافيس كيكي سانشيز فلوريس، معتبراً أن فريقه يمتلك هوية واضحة، فيما أكد أن ثلاثة أيام للاستشفاء أفضل من يومين بين المباريات.

كما أثنى على تطور مدافعه دين هويسن، مشيراً إلى أن التحسن الدفاعي يمنح الفريق ثقة أكبر في التقدم هجومياً.