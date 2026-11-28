مرسيليا - أ.ف.ب

نُقل خمسة مشجعين لنادي ليفسكي صوفيا البلغاري إلى المستشفى بعد أعمال عنف سبقت مباراة فريقهم ضد مرسيليا الفرنسي في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليغ»، على ملعب فيلودروم في مرسيليا أول من أمس، فيما حمّل الرئيسان الفرنسي والبلغاري مسؤوليتها لمشجعي الفريق المضيف.

واندلعت مواجهات في المدرجات بين مجموعتي المشجعين، تخللتها عمليات رشق بالمقذوفات وإلقاء الشماريخ.

وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «بأشد العبارات الممكنة.. أعمال العنف التي استهدفت مشجعين بلغاريين»، بحسب قصر الإليزيه، فيما وصفت الرئيسة البلغارية إيليانا يوتوفا ما جرى بأنه «غير مقبول» و«صادم».

وقالت في بيان على «فيس بوك»: «الاعتداءات على المشجعين البلغار تعكر إحدى المباريات الكبرى التي تجمع ملايين الناس حول العالم».

وأضافت «يجب أن يتمكن الجميع من تشجيع فريقهم دون خوف على سلامتهم».

وتحدث ماكرون إلى نظيرته البلغارية على هامش قمة أوروبية في بروكسل، مؤكداً لها أن «هذه الأعمال لن تمر دون عقاب»، بحسب الإليزيه.

وقال مصدر في محافظة شرطة مرسيليا لوكالة فرانس برس: «نُقل خمسة أشخاص إلى المستشفى بإصابات في العين وصدمات في الرأس وخلع في الكتف».