برشلونة - أ.ف.ب

أصبح النجمان رودري ولامين جمال جاهزين للمشاركة أمام ديبورتيفو لاكورونيا في الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم، بحسب مدرب برشلونة الألماني هانزي فليك.

كما يعود المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن بعد غياب قصير بسبب إصابة في الساق، لكن مارك برنال وأليخاندرو بالدي سيغيبان إثر تعرضهما لمشكلات طفيفة. وقال فليك في تصريحات صحافية: «رودري وأندرياس كريستنسن، وبالطبع أيضاً لامين، سيسافرون معنا ويمكنهم اللعب».

وكان جمال قد غاب عن الفوز على صباح الأذربيجاني في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع بسبب مشكلة في الكاحل، فيما تعرّض رودري لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ مطلع نوفمبر.