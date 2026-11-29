هاجم مدرب ريال مدريد، البرتغالي جوزيه مورينيو الحكم بعد الخسارة المفاجئة أمام ألافيس في الدوري الإسباني بنتيجة 1-2، الأحد، متوقفاً عند واقعة طرد جود بيلينغهام، ومؤكداً أنه يميل إلى تصديق رواية لاعبه بشأن تعرضه للاحتكاك داخل منطقة الجزاء.

وقال مورينيو في مؤتمر صحافي: «جود يرى أنها ركلة جزاء، وقد أكد ذلك بعد المباراة. عندما يقول اللاعب إنه تعرض للمس وأنها ركلة جزاء، يجب أن أصدقه. عندما شاهدت اللقطة سريعاً على جهاز الآيباد من مقاعد البدلاء، كان انطباعي أنها قد تكون ركلة جزاء سهلة بعض الشيء. سأتمسك بهذا الانطباع، وكذلك بما أخبرني به جود».

وسخر المدرب البرتغالي من سجل الحكم مع لاعبي ريال مدريد، قائلاً: «قبل موسمين طرد مبابي، وفي الموسم الماضي طرد فينيسيوس، وهذا الموسم جاء الدور على جود بيلينغهام. سنرى ما إذا كان تيبو كورتوا سيكون التالي في الموسم المقبل!».

وأضاف: «أعتقد أن هذا الحكم يحب إظهار سلطته على ريال مدريد، ويريد أن يُظهر للجميع أنه شخصية استثنائية، وهذا كل شيء».

واختتم مورينيو حديثه بالتأكيد أنه لا يقصد تحميل الحكم مسؤولية خسارة ريال مدريد، مشيراً إلى أنه يتحملها بصفته مدرباً للفريق.