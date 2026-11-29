عاد اسم المدرب السويسري مارسيل كولر إلى دائرة اهتمام النادي الأهلي المصري، في ظل مساعي إدارة القلعة الحمراء للتعاقد مع مدير فني أجنبي، عقب رحيل المدرب المغربي الحسين عموتة.

وكشفت صحيفة «بليك» السويسرية عن وجود اهتمام جدي من جانب الأهلي باستعادة خدمات كولر، الذي يتولى حاليًا تدريب نادي زيوريخ السويسري، مؤكدة أن المفاوضات لم تصل بعد إلى اتفاق نهائي.

وأفاد موقع «في الجول» المصري بأن الأهلي استطلع رأي المدرب السويسري بشأن العودة إلى القاهرة، وأن كولر أبدى موافقة مبدئية مشروطة بالتوصل إلى اتفاق مع ناديه الحالي لإنهاء التعاقد بصورة توافقية.

كما نقل موقع «winwin» عن مصدر داخل نادي زيوريخ تأكيده وجود مفاوضات بالفعل، مع عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

وسبق لكولر قيادة الأهلي خلال الفترة من 2022 إلى 2025، وحقق معه العديد من الإنجازات المحلية والقارية، ما يجعل عودته المحتملة محل اهتمام كبير لدى جماهير النادي.

ويتولى سامي قمصان حاليًا المسؤولية الفنية بصورة مؤقتة، ويقود الأهلي اليوم أمام أول أغسطس الأنغولي في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ولم يصدر إعلان رسمي من الأهلي أو زيوريخ بشأن إتمام التعاقد مع المدرب السويسري.