يترقب النجم المصري محمد صلاح فرصة جديدة لتقليص الفارق مع غلطة سراي، متصدر الدوري التركي لكرة القدم، عندما يحل فريقه طرابزون سبور ضيفًا على غوزتيبي، غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ13 من المسابقة.

ويحتل طرابزون المركز الثاني برصيد 28 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن غلطة سراي، فيما تشهد الجولة مواجهة قوية تجمع المتصدر ببشكتاش، في اليوم ذاته.

ويستطيع طرابزون تقليص الفارق إلى نقطة واحدة في حال فوزه على غوزتيبي وتعادل غلطة سراي مع بشكتاش، فيما يمنحه فوز بشكتاش فرصة للتساوي مع المتصدر في عدد النقاط، حال نجاحه في حصد النقاط الثلاث.

ويختتم طرابزون استعداداته للمباراة اليوم، بعدما شارك صلاح في التدريبات الجماعية التي أقيمت السبت، بقيادة المدير الفني الألماني توماس رايس.

ويعيش قائد منتخب مصر فترة جيدة مع الفريق التركي، عقب تسجيله هدفًا وصناعته آخر خلال الفوز على سسكا صوفيا البلغاري في دوري المؤتمر الأوروبي، إلى جانب تسجيله تسعة أهداف في الدوري المحلي هذا الموسم.

وتنطلق مباراة طرابزون وغوزتيبي في الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، فيما تبدأ مواجهة بشكتاش وغلطة سراي في العاشرة مساءً.