حقق نادي النصر السعودي إنجازًا تهديفيًا لافتًا، بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما نجح في التسجيل للمباراة الـ100 على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين، خلال فوزه على الحزم بهدف دون رد، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن لكرة القدم.

وجاء الهدف الذي حافظ على استمرار السلسلة عن طريق البرتغالي سامو كوستا في الدقيقة 26، مستفيدًا من كرة عرضية لمواطنه جواو فيليكس، أخفق حارس الحزم التشيكي يندريك ستانيك في السيطرة عليها.

ونال كوستا جائزة أفضل لاعب في المباراة، التي شهدت مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، واقترابه من التسجيل بعدما اصطدمت إحدى تسديداته بالقائم لكنه لم يسجل خلال المباراة مكتفياً بالمشاركة في إنجاز النصر.

وأكدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عبر موقعها الرسمي، وصول النصر إلى 100 مباراة متتالية سجل خلالها

أهدافًا في المسابقة.

ورفع النصر رصيده إلى 31 نقطة، ليستعيد انتصاراته المحلية عقب الخسارة أمام الأهلي بنتيجة 1-3، ويواصل المنافسة على صدارة الترتيب.

ويمنح الإنجاز الجديد الفريق دفعة معنوية قبل مواجهته المرتقبة أمام القادسية، أحد المنافسين على لقب الدوري، فيما يواصل رونالدو سعيه إلى الاقتراب من حاجز الألف هدف خلال مسيرته الاحترافية.