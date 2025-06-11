فابيو ليما يودّع الوصل بعد 11 عاماً من التألق

أعلن النجم البرازيلي فابيو ليما، الهداف التاريخي لنادي الوصل، رحيله عن الفريق بعد مسيرة حافلة امتدت لـ11 عاماً، حقق خلالها إنجازات لافتة مع “الإمبراطور”.

وودع اللاعب جماهير الوصل عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، معرباً عن فخره بتحطيم الرقم القياسي، وموجهاً الشكر للنادي وجماهيره على الدعم والذكريات الجميلة التي عاشها خلال مشواره مع الفريق.

وختم ليما رحلته مع الوصل بثنائية الدوري والكأس، إضافة إلى أرقام فردية وضعت اسمه في سجل تاريخ النادي بحروف من ذهب