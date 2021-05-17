شباب الأهلي يُهدي الشارقة مقعداً في دوري أبطال آسيا

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

أهدى شباب الأهلي الشارقة مقعداً في دوري أبطال آسيا في نسخته المقبلة، عقب تتويجه أمس بلقب كأس رئيس الدولة على حساب النصر.

وكان شباب الأهلي احتل المركز الثالث في قائمة جدول دوري الخليج العربي، خلف الجزيرة وبني ياس، برصيد 50 نقطة، متفوقاً على الشارقة صاحب المركز الرابع برصيد نقطتين.

وضمن «فرسان دبي»، عقب تتويجه بكأس رئيس الدولة، مقعداً مباشراً إلى دوري أبطال آسيا، برفقة الجزيرة بطل الدوري، فيما سيخوض بني ياس الذي حل ثانياً في جدول ترتيب الدوري والشارقة ملحقاً للتأهل إلى دوري المجموعات.

وتقضي اللائحة بتأهل بطلي دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة مباشرة إلى دوري المجموعات، فيما يتأهل برفقتهما صاحبا المركزين الثاني والثالث.

وفي حالة جمع فريق بين بطولتي الدوري وكأس رئيس الدولة، تتأهل الفرق الثلاث التي تلي بطل الدوري، في الترتيب العام، وبعد فوز شباب الأهلي، الذي كان قد ظفر بالمركز الثالث في جدول الدوري، يتأهل صاحب المركز الرابع (الشارقة) لدوري أبطال آسيا.

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