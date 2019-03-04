الانتقادات تلاحق محمد صلاح

المصدر: أحمد طارق-دبي

وجه نجم منتخب إنجلترا السابق آلان شيرر انتقادات إلى النجم المصري محمد صلاح مؤكداً أنه يفتقد الثقة في الفترة الحالية خلال مبارياته مع ليفربول.

وقال: "محمد صلاح يفتقر إلى الثقة بالنفس وتظهر عليه بعض علامات التوتر، وهذا الأمر مثير للقلق حقاً لليفربول في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم".

ويخوض محمد صلاح حالياً اختباراً عسيراً، من أجل إثبات قوته الذهنية والنفسية أمام ضغوطات المرحلة الحالية من الموسم، إذ يحتاج الدولي المصري إلى استعادة ثقته بنفسه في أقرب وقت ممكن، وذلك بهدف مساعدة قطار ليفربول على العودة إلى سكته الصحيحة.

يشار إلى أن ليفربول، يبتعد بنقطة واحدة عن متصدر الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، فيما تنتظر "الريدز" مباراة قوية أمام بايرن ميونخ في إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.