تصعيد 26 حكماً لإدارة مباريات المراحل السنية

المصدر: منصور سندي - دبي

كشف عضو لجنة الحكام باتحاد الكرة عضو فريق تطوير الحكام الحكم الدولي المساعد السابق في كرة القدم، أحمد الشامسي، أنه تم أخيراً تصعيد 26 حكماً للمشاركة في إدارة مباريات المراحل السنية خلال الموسم الكروي الجديد، مؤكداً الدعم الكبير الذي يحظى به التحكيم من قبل اتحاد الكرة ولجنة الحكام، من أجل الارتقاء بجهاز التحكيم وتطويره.

وقال أحمد الشامسي في تصريحات صحافية: «الحكام الذين تم تصعيدهم سيشاركون في إدارة مباريات مسابقات المراحل السنية المختلفة، سواء في دوري الرديف أو الهواة، وهؤلاء الحكام يشكلون إضافة جديدة للتحكيم الإماراتي».

وأشار الشامسي إلى الدور الكبير الذي تقوم به لجنة الحكام، وكذلك فريق تطوير الحكام باللجنة، من أجل تأهيل حكام جدد ومستجدين، لافتاً إلى أن الفريق يضم نخبة من الحكام الدوليين السابقين، وهم الحكم الدولي السابق، محمد الجنيبي، والحكم السابق عبدالواحد خاطر، والحكم المونديالي المساعد السابق صالح المرزوقي.