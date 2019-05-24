«سيدات كلباء» يعزّز القيم الإسلامية بـ 3 مسابقات دينية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

ينظم نادي سيدات كلباء، أحد فروع نادي سيدات الشارقة، في شهر رمضان المبارك، ثلاث مسابقات دينية، بهدف غرس القيم الإسلامية في نفوس زائرات النادي، وتشجيع أطفالهن على حفظ القرآن الكريم، في بيئة متكاملة تناسبهن وتلبي رغباتهن، وتقدم لهن فعاليات مختلفة تتناسب مع روحانيات الشهر الفضيل.

وتقام المسابقة الأولى بعنوان «مسابقة الأسئلة الرمضانية الثقافية»، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية، بهدف نشر الثقافة الإسلامية من خلال طرح مجموعة من الأسئلة الدينية، التي يتم إعدادها من قبل الدائرة ويتم إرسالها لإدارة نادي سيدات كلباء، ويستهدف النادي من خلال هذه المسابقة أكثر من 50 سيدة، سيتم استلام أجوبتهن في 28 مايو الجاري، وسيتم الإعلان عن الفائزات في التاسع من يونيو المقبل.

وللعام الرابع على التوالي، ينظم النادي مسابقة «حفظ القرآن الكريم»، التي تأتي بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، بهدف تشجيع المشاركات على حفظ أجزاء من الذكر الحكيم، ويشارك فيها هذا العام أكثر من 80 سيدة وطفلاً، يتنافسون في تلاوة وحفظ خمسة أجزاء تم تحديدها مسبقاً، ويشرف على الجائزة لجنة تحكيم تتبع لدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وسيتم الإعلان عن الفائزين بالمسابقة في 28 من مايو الجاري.

وبهدف تشجيع الأطفال على استثمار أوقات فراغهم خلال شهر رمضان المبارك، وتنشئتهم على القيم الإسلامية النبيلة، ينظم النادي كل يوم خميس وطوال أيام الشهر الفضيل يوماً ترفيهياً تعليمياً يحمل عنوان «يوميات الطفل المسلم»، يتضمن ورشاً إسلامية وفعاليات ترفيهية.

وقالت مديرة نادي سيدات كلباء، موزة الوشاحي، أن «النادي يحرص في كل عام على زيادة عدد الفعاليات الترفيهية والرياضية والاجتماعية والثقافية التي ينظمها تزامناً مع شهر رمضان المبارك، وتمكن النادي خلال الأعوام الماضية وبفضل تنوع أنشطته وفعالياته من تعزيز موقعه مكاناً آمناً ومناسباً للمرأة وطفلها، يمنحهم الفرصة لممارسة مختلف الأنشطة التي تنمي هواياتهم ومهاراتهم، ويأتي تنظيمنا لهذه المسابقات في هذا السياق».