2000 طالب وطالبة في التصفيات النهائية لـ «مسابقة الشيخ راشد بن محمد للقرآن»

تنطلق الاثنين المقبل، التصفيات النهائية للدورة الثالثة من مسابقة الشيخ راشد بن محمد للقرآن الكريم لطلبة المدارس في دبي، وتستمر حتى 26 من الشهر نفسه، بمشاركة أكثر من 2000 طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة، بينهم أكثر من 1085 طالبة وأكثر من 1000 طالب.

وتنظم المسابقة دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وسط تفاعل واسع من أولياء الأمور والمدارس وكوادرها التعليمية والإدارية، يعكس الاهتمام بتعلّم القرآن الكريم، وتشجيع الطلبة على الحفظ والتلاوة والتنافس في بيئة تربوية محفّزة.

وتُقام التصفيات في خمسة مقارّ، تشمل مركزَي مكتوم للقرآن الكريم وعلومه في الورقاء وند الشبا، ومركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، ومركز المزهر الثقافي الإسلامي، ومسجد الشيخة صنعاء آل مكتوم في حتا، بما يسهّل وصول الطلبة وأسرهم إلى مواقع المنافسات من مختلف مناطق الإمارة.

وتهدف المسابقة إلى اكتشاف المواهب القرآنية ورعايتها، وتعزيز ارتباط الطلبة بقيمهم وهويتهم، وتنمية المثابرة والانضباط والثقة بالنفس لديهم، وربط التميّز في الحفظ والتلاوة بسلوكهم وحياتهم اليومية.

وتقدّم مسؤول المسابقة، عبدالله أبوبكر باصلعة، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، على رعايتها الكريمة ودعمها المستمر لطلبة المدارس، وحرصها على تشجيع الأجيال على تعلّم القرآن الكريم والارتباط بقيمه.

وأكد أن هذه الرعاية تمثّل دافعاً للطلبة لمواصلة التعلّم والتميّز، وسنداً لجهود الأسرة والمدرسة في تنشئة أجيال معتزة بهويتها، ومتمسكة بأخلاقها، وواعية بمسؤوليتها تجاه مجتمعها.

وأضاف أن زيادة أعداد المشاركين تعكس ثقة الأسر والمدارس بأثر المسابقة التربوي، مشيراً إلى التجاوب الإيجابي من أولياء الأمور في متابعة استعدادات أبنائهم وتشجيعهم ومساندتهم.

وأشاد بدور المدارس وكوادرها في ترشيح الطلبة وتحفيزهم ومتابعة استعداداتهم والتنسيق لمشاركتهم، بما أسهم في توسيع قاعدة المشاركة والوصول إلى المواهب القرآنية، وتعزّز المسابقة التكامل بين البيت والمدرسة، وتحويل الاهتمام بالقرآن الكريم إلى ممارسة مستمرة تتجاوز أيام المنافسات، بما يسهم في بناء جيل يستمد منه قيمه، ويترجمها إلى أخلاق وتعاون وعطاء.