«إسلامية دبي» تُنظّم 4 محاضرات توعوية للسيدات ضمن «نبض الأسرة»

تنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أربع محاضرات توعوية للسيدات ضمن برنامج «نبض الأسرة»، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2026، في مراكز المزهر وأم الشيف الثقافيين الإسلاميين ومركز ند الشبا للنساء، لتعزيز الحوار الأسري وتنمية مهارات إدارة الخلافات، بما ينسجم مع استراتيجيتها «أقرب إلى المجتمع».

وتبدأ السلسلة، اليوم، في مركز المزهر بمحاضرة «نختلف ولا نفترق» التي يقدمها الدكتور عبدالله موسى، تليها محاضرة «أسرار الأسرة المطمئنة» للدكتورة زهرة الجابري، يوم الخامس من نوفمبر المقبل، في مركز ند الشبا للنساء.

ويستضيف مركز أم الشيف، يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، محاضرة «قلوبنا أقرب» وتقدمها سعاد الخاجة، وتُختتم السلسلة، يوم الخميس 12 نوفمبر، في مركز ند الشبا للنساء بمحاضرة «بيننا مودة؟ كيف نحافظ عليها» وتقدمها سميرة البلوشي. وتتناول المحاضرات أساليب التعامل مع الخلافات، وتعزيز التواصل بين الأجيال، والحفاظ على المودة بين أفراد الأسرة، من خلال إرشادات عملية تدعم بناء بيئة أسرية مستقرة.