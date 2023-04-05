المشي .. رياضة الصائمين خلال شهر رمضان

تعد ممارسة التمارين الرياضية خاصة المشي من العادات الإيجابية التي يمارسها الصائمون قبل الإفطار في شهر رمضان المبارك نظراً لفوائدها في المحافظة على الصحة واللياقة البدنية.

وتنتشر المماشي الرياضية المطاطية ذات المواصفات العالمية في مختلف إمارات الدولة بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص سواء كانت على الشواطئ أو في الحدائق حيث يرتادها أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية .

وفي شهر رمضان المبارك وقبل الإفطار بساعة يحرص الكثير على ممارسة عدد من التمارين الرياضية ومنها الإحماء والمشي السريع ورياضتا البيلاتس والآيروبيك بهدف تعزيز ونشر الثقافة الرياضية بين كافة فئات المجتمع وضمان تمتع الجميع بانماط عيش صحية

وسليمة لضمان جودة الحياة لجميع الفئات المستهدفة وحمايتهم من الأمراض وتنشيط الجسم.

ومن أبرز المماشي في مدينة الشارقة التي يقبل عليها الصائمون ممشى شاطئ الحيرة وجزيرة العلم ومحمية واسط وكورنيش كلباء وبحيرة كلباء وكورنيش مدينة دبا الحصن إلى جانب عدد من المماشي في الحدائق : حديقة القرائن 5 وحديقة نسمة وحديقة شغرافة وفي حديقة المدام وفلي وحديقة شاطئ الحمرية وحديقة مليحة وحديقة البطائح إلى جانب نادي خورفكان.

وعلى شاطئ الحيرة بالشارقة أجمع المدربان أحمد ضياء ومحمد جمال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات " وام" أهمية المشي ساعة قبل الإفطار وهو ما يتفق مع المبادرة التي يطلقها سنويا مجلس الشارقة الرياضي "رياضة قبل الإفطار" لتعزيز صحة الأفراد .

وأكد المدربان أن ممارسة الرياضة من خلال تمرينات متوسطة والمشي من 30 الى 45 دقيقة تساعد على تنشيط الدورة الدموية وحرق الدهون والسعرات الحراية وصولا إلى إنقاص الوزن إلى جانب التخلص من السموم داخل الجسم والاسترخاء وسهولة النوم بشكل .

وأشارا إلى أن المماشي المطاطية المستخدمة من مواد صديقة للبيئة تتميز بأنها تساعد على تقبل الصدمة من خلال تجنب الآم الظهر والمفاصل لممارسي الرياضة عامة ورياضة المشي خاصة مقارنة بالأرض الصلبة .