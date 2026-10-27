مقابل برج الساعة.. حاكم الشارقة: تشييد برج جديد مخصص للنساء في كلباء

قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لبرنامج "الخط المباشر": "تفادياً للازدحام بين الرجال والنساء والأطفال في برج الساعة بكلباء، سنشيد برجاً مقابلاً له من الجهة الأخرى، بالقرب من جامعة كلباء، سيكون مخصصاً للنساء فقط، وبجانبه حديقة تضم عدداً كافياً من مواقف السيارات، وقاعة مغطاة تضم جميع الألعاب".