دُبّا باندا يخطفان الأنظار في أول ظهور لهما بأتلانتا

خطف دُبّا الباندا العملاقان بينغ بينغ وفو شوانغ أنظار زوار حديقة حيوانات أتلانتا الأميركية، أول من أمس، خلال ظهورهما الأول أمام الجمهور، إذ استمتعا بتناول الخيزران والاسترخاء في موطنهما الجديد، بعد وصولهما من الصين على سبيل الإعارة.

ووصل ذكر الباندا بينغ بينغ والأنثى فو شوانغ من مدينة تشنغدو الصينية في سبتمبر الماضي بطائرة تابعة لشركة «فيديكس» أُطلق عليها اسم «باندا إكسبرس»، ومن المقرر أن يبقيا في حديقة الحيوانات الواقعة في جنوب الولايات المتحدة خلال السنوات الـ10 المقبلة.

وقال المدير التنفيذي لحديقة حيوانات أتلانتا، ريموند كينغ، أمام الزوار إن الباندا «حيوانات تتمتع بقدرة فريدة على إثارة الفضول وإشعال الحماس وإدخال البهجة إلى النفوس وجمع الناس من مختلف أنحاء العالم».

واستعداداً لاستقبالهما، جدّدت حديقة حيوانات أتلانتا المرافق المخصصة للباندا وشكّلت فريقاً لرعايتهما.

وحرصت على تأمين إمدادات مستقرة وطويلة الأمد من الخيزران المزروع محلياً في أتلانتا، التي تتمتع بمناخ يشبه إلى حد كبير مناخ تشنغدو.