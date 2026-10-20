بلدية الشارقة تستكمل تطوير منطقة اليرموك

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أنجزت بلدية مدينة الشارقة مشروع تهيئة الطرق والأرصفة والمواقف في منطقة اليرموك.

وأكد مدير إدارة الخدمات العامة، رئيس فريق مشروع تهيئة الطرق والأرصفة والمواقف بمنطقة اليرموك المهندس فيصل الملا، أن المشروع شهد تطوير شبكة الطرق الداخلية، وتنظيم مواقف السيارات والأرصفة، وتحسين شبكات تصريف مياه الأمطار، فضلاً عن تنظيم مسارات خطوط الخدمات والبنية التحتية في المنطقة.

وأضاف أن المشروع شمل أعمالاً متكاملة للبنية التحتية، تضمنت تنفيذ خطوط الكهرباء والمياه والغاز وشبكات الاتصالات والصرف الصحي.

ولفت إلى أن الأعمال شملت أيضاً تحسين وتطوير واجهات المباني في المنطقة، حيث قدمت البلدية التسهيلات اللازمة لاستخراج التصاريح الهندسية لطلاء الواجهات وإزالة أي مشوهات للمظهر العام، بما يعزز المشهد الحضري للمنطقة ويحافظ على طابعها الجمالي.

وأوضح أن المساحة الإجمالية للمشروع بلغت 185 ألف متر مربع، وشملت تطوير وصيانة شبكة الطرق الداخلية بطول إجمالي بلغ 2320، وإنشاء 53 طريقاً بمساحة إجمالية بلغت 56876 متراً مربعاً، وبطول يقارب 9 كيلومترات، إلى جانب تنفيذ 41 سكة وممراً وأرصفة للمشاة، بمساحة تجاوزت 31,320 متراً مربعاً.

كما شملت الأعمال تنظيف وتسوية 36 قطعة أرض بمساحة إجمالية تقدر بنحو 31 ألف متر مربع، ما أسهم في تحسين المظهر العام للمنطقة وتعزيز الاستفادة من الأراضي والمساحات المتاحة، حيث تم تخصيص البعض منها لتحويلها إلى ساحات مواقف ذكية، وأخرى خاصة بالحافلات المدرسية.

وقال إن المشرع شمل تنفيذ أعمال شبكات للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وإنجازها بنسبة 100%، على مساحة بلغت 14800 متر طولي.

وأضاف الملا أن البلدية شكلت فريق عمل متخصص لمتابعة واجهات المباني في المنطقة حيث تم تغطية أكثر من 535 مبنى، وإصدار تصاريح صيانة لـ 231 مبنى، مع الإشارة إلى أن جميع التصاريح التي أصدرتها البلدية للملاك لتعديل وصيانة واجهات المباني جاءت جميعها بدون رسوم وذلك من باب التسهيل عليهم.

وأشار إلى أن المشروع شهد إنشاء وتهيئة 4160 موقف، تم إخضاعها للرسوم، كما شهد المشروع ولأول مرة توفير مواقف خاصة بالدراجات النارية على مستوى المناطق كافة.

وقال المهندس فيصل الملا إن البلدية أنشأت حديقة جديدة في المنطقة بلغت مساحتها 5400 متر مربع، وتضم منطقة مظللة لألعاب الأطفال، وملعباً لكرة القدم، ومكتباً للأمن والإشراف على الحديقة، إلى جانب مقاعد مخصصة للزوار.

وأضاف أن البلدية قامت كذلك بزراعة 280 شجرة من أشجار الخبيز الساحلي، وأشجار مزهرة أخرى مثل أشجار أكاسيا جلوكا والأكورديا والجاتروفا والبلتفرم، على جانبي الطرق الرئيسية، إضافة إلى حديقة أخرى صغيرة تضم منطقة لألعاب الأطفال وجلسات عائلية، لتكون مساحة مجتمعية مريحة لسكان المنطقة.

وأوضح أن صاحب السمو حاكم الشارقة وجه بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مبنى في المنطقة ليكون نقطة انطلاق المفتشين، لأداء مهامهم وأعمالهم الميدانية في مختلف مجالات العمل البلدي.

وتمت إضافة 227 مصباحاً لإنارة الطرق، من المصابيح الموفرة للطاقة، إلى جانب توزيع 32 مقعداً على امتداد أرصفة المشاة.