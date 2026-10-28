"وايلد وادي" في دبي تستعد لاستقبال زوارها من جديد

أعلنت حديقة وايلد وادي المائية في دبي عن إعادة افتتاح أبوابها يوم الأحد، الموافق 1 نوفمبر 2026، إيذاناً بانطلاق موسم جديد واستقبال الزوار للاستمتاع بتجاربها المائية.

تقع الحديقة بجوار برج العرب، وتقدّم أكثر من 30 لعبة مائية، وفعاليات ممتعة، ومناطق مناسبة لجميع الأعمار، من المنزلقات المائية العالية إلى الأنهار الهادئة وأحواض الأمواج العائلية.