أعلنت حديقة حيوانات سينسيناتي بالولايات المتحدة، في بيان، نفوق فيونا، وهي أنثى فرس ​نهر نيلي ذاع صيتها على الإنترنت بعد أن وثقت الحديقة ‌قصة نجاتها عقب ولادتها قبل الأوان قبل ما يقرب من عقد من الزمن.

وكانت فيونا، البالغة من العمر تسع سنوات، أصيبت بوعكة بعد أن ابتلعت ​قبعة شتوية سقطت عن طريق الخطأ في حظيرتها الأسبوع ​الماضي.

وقالت حديقة الحيوانات في منشور على "إنستغرام": "على الرغم من المحاولات المتعددة لإخراج القبعة من جسدها، فإن الأمر كان ​في النهاية أصعب من أن تتجاوزه. وقد قدم الفريق الرعاية اللازمة ​في محاولة لإنقاذها، لكن المساعي باءت بالفشل ولم تتحسن".

ووُلدت فيونا قبل موعدها بستة أسابيع في عام 2017، وكان وزنها 13 كيلوجراما فقط، أي أقل من ​نصف الوزن الطبيعي عند الولادة. ولم تكن قادرة على الوقوف، ​وكانت فرص نجاتها ضئيلة للغاية.

وتابع عدد هائل من المعجبين من حول العالم تطورات ‌حالتها ⁠عبر الإنترنت، إذ كانت حديقة الحيوانات تنشر تحديثات يومية عن تغذيتها ونموها وأنشطتها، حتى إن قصتها ألهمت إصدار سلسلة كتب للأطفال.

وقال أفتاب بوريفال رئيس بلدية سينسيناتي عبر "إكس": "لقد كانت فيونا رمزا ​للمثابرة والبهجة في ​سينسيناتي. لقد رسمت البسمة على وجوه الكثيرين، من الأطفال إلى الآباء والأمهات وصولا إلى الزوار من جميع أنحاء العالم".

ومن ​خلال منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام ​القليلة الماضية، قدمت حديقة الحيوانات تفاصيل عن الرعاية المكثفة التي تلقتها فيونا، بما في ذلك الأدوية، وفحص القولون بالمنظار، إلى جانب منصة اهتزازية جرت استعارتها ​من مزرعة خيول محلية على أمل ​أن تساعد في تحريك القبعة عبر جهازها الهضمي.