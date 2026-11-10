«حديقة الأعلام» تحتفي بمحمد بن راشد بلوحة وطنية يشكّلها 10 آلاف علم

في رسالة محبة ووفاء لقائدٍ كرّس رؤيته وجهوده لرفعة دولة الإمارات وبناء مستقبلها، أطلق «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، النسخة الـ13 من «حديقة الأعلام»، التي تحتفي هذا العام بصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، احتفاءً بإرثه القيادي والإنساني الذي ألهم الأجيال، وجعل الطموح والتميز وصناعة المستقبل قيماً راسخة في المجتمع الإماراتي.

وتأتي المبادرة ضمن احتفالات دبي بالشهر الوطني، التي ينظّمها «براند دبي»، بالشراكة مع جهات حكومية وشبه حكومية وخاصة، لتمنح المواطنين والمقيمين وزوّار الإمارة مساحة مشتركة للاحتفاء بعلم الدولة ومسيرة الاتحاد، والتعبير عن التقدير لقيادةٍ تواصل البناء على إرث المؤسسين، وترسيخ مكانة الإمارات وطناً للفرص والإنجاز والأمل.

ويجتمع في الحديقة نحو 10 آلاف علم لدولة الإمارات، لتشكّل صورة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في لوحة وطنية ضخمة تمتد على مساحة 5400 متر مربع، بأبعاد تبلغ 60 متراً عرضاً، و90 متراً طولاً، في تعبير إبداعي يجمع رمزية العَلَم ومشاعر الاعتزاز بقائدٍ جعل خدمة الوطن والإنسان جوهر رؤيته ونهج عمله.

وتستقبل الحديقة زوّارها في موقعها الدائم بمنطقة الشاطئ في «أم سقيم 2» بدبي، حتى 10 يناير 2027، لتقدّم تجربة وطنية وفنية تُضاف إلى المشهد الاحتفالي للإمارة، وتتيح لجمهورها من مختلف الثقافات والأجيال مشاركة معاني الوفاء والانتماء.

رسالة وفاء وعرفان

وفي هذه المناسبة، قالت مديرة «براند دبي»، شيماء السويدي، تحتفي حديقة الأعلام هذا العام بصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكدة أن «براند دبي» يستلهم إبداعاته من رؤية سموّه التي تؤكد أن الإبداع قادر على التعبير عن هويتنا وقيمنا، وتقديم قصتنا الوطنية بصورة تصل إلى مختلف الثقافات والأجيال، وأضافت: «نحتفي بقائد جعل الإنسان غاية التنمية، والطموح ثقافة مجتمع، والإنجاز نهجاً يتوارثه أبناء الإمارات».

وتابعت السويدي: «تمثل الحديقة إحدى مبادرات (براند دبي)، التي توظّف الإبداع لتحويل المساحات العامة إلى تجارب تحمل رسائل وطنية ومجتمعية، ونتطلع من خلال هذه النسخة إلى منح المواطنين والمقيمين وزوّار دبي مساحة مشتركة للاحتفاء بالإمارات وعلمها وقيادتها، والتعرّف إلى القيم التي تقوم عليها مسيرتها».

مَعلَم وطني يجمع الناس

من جانبها، قالت عضو اللجنة التنظيمية لفعاليات الشهر الوطني في دبي، مهرة اليوحة: «رسّخت حديقة الأعلام حضورها موعداً سنوياً يرتبط في ذاكرة الجمهور بالمناسبات الوطنية، ويجمع العائلات والأفراد من المواطنين والمقيمين وزوّار دبي. وتكتسب نسخة هذا العام مكانة خاصة باحتفائها بصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي تجاوز أثر رؤيته حدود الإمارات، وألهمت مبادراته وتجربته في القيادة والتنمية مجتمعات عديدة حول العالم». وأضافت: «حديقة الأعلام مساحة يلتقي فيها الاعتزاز بالوطن مع الإبداع والمشاركة المجتمعية».

الإبداع في خدمة الهوية الوطنية

وتواصل «حديقة الأعلام» عبر نسخها المتعاقبة توظيف الإبداع للاحتفاء بالرموز الوطنية، وربط المناسبات بمعانيها في وجدان المجتمع، ويعكس تنظيمها ضمن احتفالات دبي بالشهر الوطني حرص «براند دبي» على تقديم مبادرات تجعل المساحات العامة ملتقىً للتفاعل والمشاركة، وتعبّر عن هوية الإمارات وقيمها بأساليب تصل إلى جمهور متنوع.

ويمكن للزوّار مشاركة صورهم وتجاربهم في الحديقة عبر منصات التواصل الاجتماعي باستخدام الوسمين #حديقة_الأعلام و#UAEFlagGarden.

• «حديقة الأعلام» تستقبل المواطنين والمقيمين وزوّار دبي في «أم سقيم 2» حتى 10 يناير 2027.

• «الحديقة» تواصل، عبر نسخها المتعاقبة، توظيف الإبداع للاحتفاء بالرموز الوطنية.