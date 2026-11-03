130 موظفاً يومياً في «العمل من الحديقة» بدبي.. والجمهور مجاناً

افتتحت بلدية دبي وجهة «العمل من الحديقة» في حديقة بحيرة البرشاء، كأول وجهة من نوعها في دبي للعمل من الحدائق، لتقدم مفهوماً جديداً يدمج مساحات العمل المرن ضمن الحدائق العامة، بطاقة استيعابية تراوح بين 120 و130 موظفاً ومستفيداً يومياً، من خلال مساحات عمل خارجية وداخلية، بما يتيح للسكان والزوار العمل والاجتماع والتواصل ضمن بيئة مجتمعية، تجمع بين الاستفادة من مساحات العمل المرن والمزايا الترفيهية والطبيعية لقضاء الوقت في الهواء الطلق، وزيادة إنتاجية العمل، بما يتماشى مع استراتيجية التشجير والحدائق 2040.

وأوضحت البلدية لـ«الإمارات اليوم»، خلال الافتتاح الرسمي، أمس، أن استخدام مساحات العمل الخارجية متاح مجاناً لجميع زوار الحديقة، فيما تبدأ رسوم حجز المكاتب المجهزة وغرف الاجتماعات والغرف الهادئة من 50 درهماً للشخص في اليوم، خلال الفترة من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء، كما كشفت البلدية عن خطط لافتتاح مواقع جديدة للمبادرة في حدائق الإمارة خلال العام المقبل 2027، إلى جانب تخصيص مساحات عمل مدمجة داخل المطاعم الموجودة في الحدائق.

ويمثل افتتاح الوجهة التي طُوّرت بالتعاون مع مجموعة «أمانة» و«لتس وورك» (Letswork)، مرحلة جديدة في نهج البلدية لتطوير الحدائق العامة لتكون وجهات مجتمعية متعددة الاستخدامات، تستجيب لأنماط الحياة والعمل المتغيرة، وتضم وجهة «العمل من الحديقة» مساحات مخصصة للعمل في الهواء الطلق، متاحة لجميع زوار الحديقة، إلى جانب مرافق داخلية مكيّفة توفر مكاتب للعمل الفردي، ومكاتب خاصة، وغرفاً للاجتماعات. كما توفر الوجهة مساحات لإقامة الفعاليات وأنشطة التواصل المهني والعافية، بما يتيح الاستفادة منها لأغراض متنوعة على مدار اليوم.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، بدر أنوهي: «يعكس افتتاح وجهة (العمل من الحديقة) رؤيتنا لمستقبل المساحات العامة في دبي، حيث تؤدي الحدائق دوراً أوسع في الحياة اليومية للمجتمع، ومن خلال هذه المبادرة نوفر فرصاً لمجتمع دبي للعمل والتواصل بالقرب من منازلهم، والاستفادة في الوقت ذاته من البيئة الطبيعية والمرافق الترفيهية التي توفرها حديقة بحيرة البرشاء، كما تؤكد المبادرة كيف يمكن للتعاون مع القطاع الخاص أن يعزز قيمة الوجهات العامة، من خلال تقديم خدمات مبتكرة تستجيب لاحتياجات المجتمع».

وأضاف مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي، محمد أهلي، أن إطلاق «العمل من الحديقة» يمثل دخول مرحلة جديدة في تفعيل الحدائق العامة، ضمن الاستراتيجية المعتمدة للبلدية، بهدف جعلها جزءاً أساسياً من الحياة اليومية لسكان الإمارة وزوارها، ودعم أنماط العمل المرن.

وجرى تطوير الوجهة باستخدام تقنيات البناء المعياري المتقدمة بالشراكة مع مجموعة «أمانة»، ومن خلال شركتي «دوبوكس» و«دوبود»، حيث أُنجز جزء كبير من أعمال البناء خارج الموقع، ضمن ظروف مصنعية متقدمة.

وجرى تجميع الوحدات المعيارية وتجهيزها خارج الموقع، بالتزامن مع تنفيذ الأعمال التحضيرية في حديقة بحيرة البرشاء، وأسهم هذا النهج في رفع كفاءة أعمال البناء، وتعزيز ضبط الجودة، مع تقليص نطاق الأعمال المنفذة في الموقع، والحد من التأثير في زوار الحديقة التي حافظت على عملياتها التشغيلية بكفاءة.

وتوفر وجهة «العمل من الحديقة» مجموعة متنوعة من خيارات العمل التي تلبي الاحتياجات المختلفة، بدءاً من المهنيين والأفراد الباحثين عن مساحة عمل مؤقتة، وصولاً إلى الفرق التي تحتاج إلى مرافق مخصصة للاجتماعات.

وتتاح مساحات العمل الخارجية لجميع زوار الحديقة، فيما توفر المرافق الداخلية مساحات عمل مكيّفة وقابلة للحجز.