افتتحت بلدية دبي حديقة غدير الطير، التي تمتد على مساحة 9600 متر مربع، ضمن مشروعها لإنشاء 35 حديقة مجتمعية من الجيل الجديد في مختلف أنحاء الإمارة، ويأتي المشروع في إطار جهود بلدية دبي لتطوير منظومة حضرية متناغمة تتمحور حول الإنسان، وتدعم تفاعله وترابطه المجتمعي، بما يتكامل مع مستهدفات استراتيجية التشجير والحدائق، وخطة دبي الحضرية 2040.

وجرى الافتتاح بحضور مدير عام بلدية دبي المهندس مروان أحمد بن غليطة، وعدد من القيادات التنفيذية والإدارية في البلدية، إلى جانب جمع من أهالي منطقة غدير الطير وأسرهم، الذين تعرفوا إلى مرافق الحديقة وتجاربها الترفيهية والمجتمعية.

ويعكس المشروع مفهوماً متطوراً للحدائق المجتمعية، تتجاوز فيه المساحات العامة دورها التقليدي كوجهات للترفيه، لتصبح مراكز مجتمعية حيوية، وامتداداً طبيعياً للنسيج العمراني للأحياء السكنية.

وصممت بلدية دبي الحديقة وفق نهج عمراني مبتكر يتيح لسكان الأحياء المحيطة الوصول إليها خلال خمس دقائق، بما يشجع على المشي وممارسة النشاط البدني وقضاء أوقات أطول في الهواء الطلق. كما تتميز بتصميمها المفتوح دون أسوار، الذي يعزز انسيابية الربط بينها وبين الأحياء المحيطة، ويدمج مرافقها في الحياة اليومية للسكان، مع مراعاة الهوية المحلية واحتياجات المجتمع.

وتضم الحديقة مرافق وتجارب متكاملة تناسب جميع أفراد الأسرة، تجمع بين الرياضة والترفيه والتواصل المجتمعي، من بينها منطقتَان للأطفال؛ الأولى مخصصة للفئات العمرية من سنتين إلى خمس سنوات؛ والثانية للفئات العمرية من 6 إلى 12 سنة، إلى جانب مضمار للجري، ومعدات لياقة بدنية في الهواء الطلق، إضافة إلى قاعة متعددة الأغراض من المقرر افتتاحها قريباً لتوفير المزيد من التجارب والأنشطة المجتمعية.

كما تحتوي مساحة مجتمعية لاستضافة الفعاليات والتجمعات والأنشطة التي ينظمها سكان المنطقة وسط الحديقة، ما يدعم دورها كمساحة تَجمُّع مرنة ويومية للتلاقي والتواصل، واستضافة الاحتفالات والبرامج المتنوعة. وإلى جانب دورها الترفيهي، تفتح الحديقة فرصاً أمام روّاد الأعمال والمستثمرين للمساهمة في تقديم خدمات وتجارب مبتكرة تلبي احتياجات السكان والزوار.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، بدر أنوهي: «بافتتاح حديقة غدير الطير إحدى الحدائق الـ35 التي نعمل عليها حالياً، نُرسي مفهوماً أوسع تتحول معه المساحات العامة والحدائق من مساحات تقليدية للترفيه إلى وجهات مجتمعية متكاملة نابضة بالحياة، وتُعد امتداداً طبيعياً للأحياء السكنية، بتصميم مفتوح، وسهل الوصول، وقريب من السكان، ليُسهم في تشكيل تجربتهم اليومية، وتوفير فرص ممارسة الرياضة والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والمجتمعية».

وتأتي هذه المشاريع في إطار مستهدفات «خارطة طريق المساحات المائية والخضراء 2030»، التي أطلقتها البلدية ضمن رؤية استراتيجية شاملة، لتطوير منظومة المساحات المائية والخضراء في الإمارة، من خلال حزمة مشاريع تتجاوز قيمتها أربعة مليارات درهم من ضمنها إضافة أكثر من 120 حديقة، و200 ملعب رياضي ومساحة ترفيهية مدمجة ضمن الشبكات والمساحات الخضراء خلال السنوات الخمس المُقبلة.

وتعمل بلدية دبي على جعل الجيل الجديد من الحدائق المجتمعية وجهات تستقطب السكان على مدار العام، عبر برامج هادفة وتجارب منسّقة، إلى جانب ترسيخ مبدأ التفعيل الموسمي، وتقديم العروض المخصّصة للفئات العمرية المختلفة، وتشجيع السكان على الزيارة واكتشاف محتوى الحدائق على مدار العام، وإطالة مدة الزيارة، ورفع مستوى رضا الزوار.

35 حديقة جديدة

تندرج الحديقة ضمن مشروع الـ35 حديقة جديدة التي تنفذها بلدية دبي، والمتوقع إنجازه بين ديسمبر 2026 وأبريل 2027، لتوفر مساحات عامة أكثر قرباً وشمولية واستدامة، تعزز رفاه السكان وجودة الحياة في مختلف أنحاء الإمارة.