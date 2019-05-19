كيكة بالليمون والرمان

المصدر: إعداد: حياة الحرزي

تعتبر كيكة الليمون من الكيكات السريعة والسهلة التحضير، كما تتميز هذه الكيكة بلذتها الكبيرة ومذاقها العالي الذي يجمع بين حلاوة السكر وحموضة الليمون. لذا يفضلها الكبار والصغار في فطور الصباح وفي السهرات والتجمعات في شهر رمضان المبارك، فيقدمونها مع القهوة التركية أو العربية وحتى الشاي. أما الأمهات، فيفضلنها دوماً خلال فترات مختلفة من النهار، لعلمهن بفوائدها الغذائية التي تعوّض الكيكات الجاهزة المليئة بالمواد الحافظة، المنتشرة في الأسواق.

في هذه المرة، يقدم لنا الشيف مصبح الكعبي، إضافة مميزة تزيد في مذاق هذه الكيكة الكلاسيكية المعروفة، وهو مذاق الرمان، الذي اختاره الشيف مصبح لابتكار نكهة مختلفة لهذه الكيكة وزيادة حلاوة هذا الطبق، إضافة إلى قيمة فاكهة الرمان، اللذيذة والمنعشة والغنية بالفيتامينات، التي ستفاجئ بها الأمهات وربات البيوت عائلاتهن وضيوفهن في رمضان.

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