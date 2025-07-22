كوريا الجنوبية تدرس تحسين العلاقات مع «الشمالية»

قال متحدث باسم وزارة الوحدة الكورية الجنوبية (أسم) إن سيؤول تدرس خططاً مختلفة لتحسين العلاقات مع كوريا الشمالية، وذلك رداً على تقرير إعلامي يفيد بأنها تدرس السماح بزيارات فردية إلى بيونغ يانغ.

ورفض المتحدث باسم الوزارة التي تتولى شؤون العلاقات بين الكوريتين، كو بيونغ سام، التعليق، لكنه قال إنه يفهم أن الجولات الفردية لا تنتهك العقوبات الدولية، وتعهد رئيس كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، بتحسين العلاقات المتوترة مع بيونغ يانغ، وفي محاولة لتخفيف حدة التوترات، أوقف رئيس كوريا الجنوبية بث مكبرات الصوت المناهضة لكوريا الشمالية على طول الحدود، وأمر بوقف حملات المنشورات التي تنتقد قادة بيونغ يانغ.