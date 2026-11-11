الصين تتحدى أميركا في سباق العودة إلى القمر

أعلن نائب كبير المصممين في برنامج الفضاء الصيني المأهول، وانغ شيانغ، أخيراً، أن بلاده تعتزم التفوق على وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في سباق العودة إلى القمر، من خلال تنفيذ مهمة مأهولة للهبوط على سطحه.

وتكشف الخطة الصينية عن استراتيجية تقوم على قدر كبير من البساطة في تصميم المهمة، حيث تعتمد على عمليتَي إطلاق منفصلتين لصاروخ «لونغ مارش 10»، المخصص لنقل الحمولات الثقيلة، لإنجاز عملية الهبوط.

ووفقاً للخطة المعلنة، ستحمل عملية الإطلاق الأولى صاروخ «لونغ مارش 10»، وعلى متنه مركبة الفضاء «منغتشو»، التي ستنقل ثلاثة رواد فضاء إلى المدار القمري، أما عملية الإطلاق الثانية فستحمل مركبة الهبوط على سطح القمر «لانيوي» إلى المدار نفسه.

وبعد وصول المركبتين، ستنفذان عملية التحام، ينتقل على إثرها اثنان من رواد الفضاء الثلاثة إلى مركبة «لانيوي» التي ستتولى نقلهما إلى سطح القمر، بينما يبقى رائد الفضاء الثالث في المركبة المدارية.

شفافية

ومن المقرر أن تنفذ الصين هذه المهمة قبل نهاية عام 2030، غير أن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب اجتياز سلسلة من الاختبارات والتجارب المسبقة، حيث أعلن المسؤولون الصينيون ضرورة تنفيذ ثلاث مهمات تجريبية قبل محاولة إرسال رواد فضاء إلى سطح القمر.

وتشمل هذه الاختبارات إطلاق رحلة تجريبية لمركبة «منغتشو» عام 2027، على متن صاروخ «لونغ مارش 10»، بهدف الوصول إلى محطة «تيانغونغ» الفضائية الصينية، وفي عام 2028 من المقرر تنفيذ رحلة تجريبية أخرى غير مأهولة لمركبة الهبوط «لانيوي»، لاختبار قدرتها على الهبوط على سطح القمر.

أما الاختبار الثالث فسيجري عام 2029، وسيكون عبارة عن مهمة غير مأهولة تشارك فيها مركبتا «منغتشو» و«لانيوي» معاً، لتنفيذ رحلة ذهاب وعودة إلى القمر.

وما يلفت الانتباه في هذا الإعلان هو مستوى الشفافية غير المعتاد من الصين، حيث إنه خلال المنافسة في البرامج الفضائية كانت الدول الكبرى تميل إلى السرية في كل شيء، لاسيما في فترة الحرب الباردة، ويرجع ذلك إلى أن الإعلان عن مهمة فضائية بارزة بجدول زمني محدد، ثم عدم الالتزام به لأي سبب من الأسباب، قد يؤدي إلى حرج بالغ.

ويعكس هذا الإعلان ثقة كبيرة لدى بكين بقدرتها على تحقيق ما تصبو إليه، وهو هبوط رائدي فضاء صينيين على سطح القمر قبل عام 2030.

تعقيدات

لقد بدأ سباق العودة إلى القمر بالفعل، حيث أجرت وكالة «ناسا» اختبارات على مركبة الفضاء «أوريون»، كما أطلقت صاروخها الفضائي في رحلتين إلى القمر، كانت الثانية منهما مأهولة.

وفي المقابل لم تنفذ المركبات الصينية «لونغ مارش 10» و«منغتشو» و«لانيوي» أي رحلات فضائية حتى الآن.

لكن الصين تمتلك، في المقابل، ميزة تتعلق بتصميم مهمتها وآلية نقل مركبة الهبوط إلى القمر، حيث لا تحتاج مركبتها «لانيوي» إلا إلى عملية إطلاق واحدة لنقلها إلى المدار القمري، في حين تتطلب أنظمة الهبوط الأميركية المخصصة لنقل البشر إلى سطح القمر عمليات إطلاق متعددة، وهو ما يزيد تعقيد عمليات الإعداد والتنسيق بينها.

وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس»، إيلون ماسك، فإن نظام الهبوط «ستارشيب» سيحتاج إلى ما يراوح بين ست وثماني رحلات لتزويده بالوقود في الفضاء، حتى يصبح جاهزاً لتنفيذ مهمة قمرية، غير أن تقديرات أخرى تشير إلى أن عدد رحلات التزود بالوقود قد يصل إلى 22 رحلة، وهو ما يوضح حجم التحديات المرتبطة بتجهيز هذا النظام للقيام بمهمة مأهولة إلى القمر.

أما نظام الهبوط «بلو مون» الذي تطوره شركة «بلو أوريجين»، فسيتطلب أربع عمليات إطلاق باستخدام صاروخ «نيو غلين»، تخصص إحداها لنقل مركبة الهبوط نفسها، بينما تخصص العمليات الثلاث الأخرى لنقل مراحل الوقود اللازمة للمهمة.

ورغم التعقيدات المرتبطة بعمليات الإطلاق والتزود بالوقود، فإن مركبتي «ستارشيب» و«بلو مون» تتميزان بحجمهما الكبير، الذي يمنحهما قدرة أكبر على نقل المعدات والإمدادات اللازمة لبناء قاعدة قمرية ودعم استمرار عملها، وهذه ميزة لا تتوافر بالقدر نفسه في مركبة الهبوط الصينية «لانيوي» التي صممت لتنفيذ مهمة الهبوط ونقل رواد الفضاء إلى السطح.

اعتبارات سياسية

وإلى جانب العقبات التقنية، قد تلعب الاعتبارات السياسية دوراً مؤثراً في تحديد الطرف الذي سيتمكن من تحقيق هدفه أولاً، وفي هذا السياق قال الصحافي من موقع «سبيس نيوز»، جيف فوست، إن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، إلى جانب الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028، قد تؤثر في مستوى الدعم السياسي الذي يحظى به برنامج «أرتميس» الأميركي للعودة إلى القمر.

وفي المقابل، لا يعني ما تتمتع به الصين من استقرار سياسي وأمني، أن برنامجها القمري بمنأى عن المخاطر أو التعطيلات المحتملة، فوفقاً للمحلل المتخصص في الشؤون الصينية غوردون تشانغ، يظل احتمال حدوث تطورات سياسية قد تعرقل البرنامج الصيني أمراً قائماً، رغم حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد ومتانة وضعها الأمني.

مارك وايتنغتون*

*كاتب متخصص في شؤون الفضاء.

عن «ذا هيل»

انتصار.. وحرج

إذا فازت الولايات المتحدة في السباق الجديد للوصول إلى القمر، فإنها ستحقق انتصاراً سياسياً آخر، وهو إنجاز سيسعد الرئيس، دونالد ترامب، بلاشك كونه يمثل إضافة نوعية لإرثه السياسي.

أما إذا فازت الصين، فسيشكل ذلك حرجاً سياسياً للولايات المتحدة، حيث ستتجه أصابع الاتهام نحو المسؤولين، وسيبدأ تبادل اللوم.

ويُدرك مدير وكالة «ناسا»، جاريد آيزاكمان، الذي تم تكليفه بمهمة التفوق على الصين في العودة إلى القمر، أنه قد يواجه الإقالة في حال فشله في تحقيق هذا الهدف.

. الخطة الصينية تعتمد على عمليتَي إطلاق منفصلتين لصاروخ «لونغ مارش 10»، المخصص لنقل الحمولات الثقيلة لإنجاز عملية الهبوط.