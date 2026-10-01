سمكة قرش «تائهة» تتحوّل إلى نجمة في كوريا الجنوبية

أصبحت سمكة قرش تقطعت بها السبل في قناة بميناء بوسان ‌الكوري ​الجنوبي أحدث ظاهرة في عالم الحياة البرية بالبلاد، حيث ذكرت سلطات المدينة أن نحو 600 ألف شخص توافدوا لمشاهدتها خلال الأسبوعين الماضيين.

وشوهدت سمكة القرش التي يبلغ طولها 3.5 أمتار لأول مرة في ممر مائي ضيق في ⁠الميناء الواقع بشمال البلاد في 18 سبتمبر الماضي. ومع مرور الأيام دون أن تتمكن السمكة من العودة إلى المحيط، أطلقت السلطات عملية إنقاذ أول من أمس، لإرشادها إلى الخارج، لكن المحاولة باءت بالفشل.

وأصبحت سمكة القرش التي يُقال ​إنها من نوع القرش البرونزي، بمثابة نجم ⁠في كوريا الجنوبية، وأُطلق عليها لقب «بوكانجي»، وهو لقب مشتق من الاسم الكوري لميناء بوسان.

وذكر بيان صادر عن مدينة ​بوسان ⁠أن ⁠نحو 480 ألف شخص زاروا الحديقة الواقعة على الواجهة البحرية، حيث تقطعت السبل بسمكة القرش خلال عطلة استمرت أربعة ⁠أيام، مقارنة بمتوسط الحديقة اليومي المعتاد البالغ نحو 200 زائر في العطلات الأسبوعية.

وأعلنت بوسان أول من أمس، سمكة القرش سفيراً فخرياً للعلاقات العامة للمدينة.