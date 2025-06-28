كوريا الجنوبية تعتقل 6 أميركيين

أفاد مسؤول في الشرطة بكوريا الجنوبية، أمس، بأنه تم القبض على ستة أميركيين حاولوا إرسال نحو 1300 عبوة بلاستيكية مملوءة بالأرز والدولارات إلى كوريا الشمالية.

وقال المسؤول في قسم شرطة كانغهوا في إنتشون، إن المجموعة حاولت تعويم العبوات في البحر عند جزيرة حدودية غربي العاصمة سيؤول، بالقرب من كوريا الشمالية المعزولة، قبل أن ترصدها دورية عسكرية.

وأضاف أن الستة يشتبه في أنهم انتهكوا قانون الكوارث والسلامة في البلاد، من خلال أفعالهم في منطقة صُنّفت في الآونة الأخيرة على أنها «منطقة خطر»، وتُحظر فيها الأنشطة التي يعدها المسؤولون ضارة بالسكان.