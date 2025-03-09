الألمان يبحثون عن مستودع لدفن نفايات نووية

أظهر استطلاع للرأي، تم إجراؤه بعد مرور عامين تقريباً على قيام ألمانيا بوقف إنتاج الطاقة النووية، أن أغلبية كبيرة من الألمان تؤيد بحث البلاد عن موقع تخزين دائم للنفايات النووية.

ومنذ سنوات، تبحث السلطات الألمانية عن موقع آمن من الناحية الجيولوجية لتخزين نحو 27 ألف متر مكعب من النفايات النووية، التي تراكمت جراء توليد الطاقة النووية على مدار أكثر من 60 عاماً.

وحددت برلين لنفسها موعداً نهائياً بحلول عام 2050 لتحديد الموقع الذي يمكن تخزين النفايات المشعة الخطرة فيه تحت الأرض لمليون عام.