كشف استطلاع للرأي تراجع شعبية رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إلى أدنى معدلاتها على الإطلاق منذ توليه مهام منصبه، في الوقت الذي يدافع فيه الرئيس عن قراره بفرض الأحكام العرفية ويواجه اقتراحاً من المعارضة بعزله من منصبه.

وكشفت مؤسسة «غالوب كوريا» لاستطلاعات الرأي، أن شعبية يون انخفضت إلى 11% في استطلاع رأي أسبوعي شارك فيه 1002 شخص من مختلف أنحاء البلاد، وذلك بتراجع نسبته خمس نقاط مئوية مقارنة باستطلاع مماثل أجري الأسبوع الماضي.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، بأن 75% من المشاركين في الاستطلاع ذكروا أنه يتعين عزل الرئيس الكوري من منصبه.