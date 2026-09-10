أكبر قضية طلاق في كوريا.. ملياردير مُطالب بـ 1.9 مليار دولار

أمرت محكمة في كوريا الجنوبية الملياردير مؤسِّس شركة «سمايل غيت» العملاقة لألعاب الفيديو، الملياردير كون هيوك - بين، بدفع تسوية لزوجته قيمتها 2.55 تريليون وون (1.9 مليار دولار)، بما في ذلك تسليمها أكثر من 35% من أسهم الشركة، ما يمهد الساحة أمام أكبر قضية طلاق على الإطلاق في البلاد. ويمتلك كون هيوك 100% من أسهم «سمايل غيت»، وهي الشركة المطورة للعبة إطلاق النار الناجحة «كروس فاير»، وأسس الشركة عام 2002 بعد عام من زواجه من لي هوا-جين، التي حركت دعوى الطلاق، وأمرت محكمة الأسرة في سيؤول هيوك، أمس، بإعطاء (لي) حصة نسبتها 35% من أسهم الشركة. وبحسب تقديرات المحكمة، تبلغ قيمة أسهم «سمايل غيت» نحو 7.1 تريليونات وون، كما أمرت بسداد مبلغ نقدي قيمته 65 مليار وون، وفي حال انتهى الأمر على ذلك، يتجاوز هذا القدر مبلغ الـ944 مليار وون الذي أمرت محكمة سيؤول العليا، أخيراً، رئيس شركة «إس كيه جروب»، تشي تاي-ون، بدفعه لزوجته السابقة في قضية طلاقهما التي يستأنفها.