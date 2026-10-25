«كيا» تطلق «Black Line» الكهربائية.. النسخة الجديدة من سيارة EV2

أطلقت شركة كيا النسخة Black Line الجديدة من سيارتها EV2 الكهربائية، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) المدمجة.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن النسخة Black Line الجديدة تتميز بشعارات كيا باللون الأسود ومصدات وعناصر جانبية سوداء، بالإضافة إلى عجلات مصنوعة من معدن خفيف قياس 19 بوصة باللون الأسود. كما يأتي التصميم الداخلي بمقاعد وسقف باللون الأسود.

وتضم التجهيزات القياسية نظاماً صوتياً من Kardon ونظام ملاحة مزوداً بخدمات متصلة بالإنترنت وإضاءة محيطية ومضخة حرارية، بالإضافة إلى نظام المساعدة على القيادة على الطرق السريعة Highway Driving Assist 2.0.

كما توفر EV2 سعة تخزين للأمتعة تصل إلى 403 لترات، وتدعم تقنية الشحن ثنائي الاتجاه.

وتوفر البطارية بسعة 61 كيلووات/ساعة مدى قيادة يصل إلى 453 كيلومتراً، وفقاً لمعيار WLTP.