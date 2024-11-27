وزير بريطاني: التهديدات الروسية لن تخيفنا

أكد الوزير بمكتب مجلس الوزراء البريطاني، بات كفادن، أن بلاده لن تستسلم لـ«أصوات الضعف» التي من شأنها أن «تمنح (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين حق النقض (الفيتو) ضد مساعدتنا لأوكرانيا».

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن كفادن تحذيره، خلال حديثه في مؤتمر لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، من أن روسيا «صعّدت» هجماتها الإلكترونية ضد أوكرانيا وحلفائها خلال العام الماضي.

وقال: «رسالتي إلى الأعضاء واضحة: في الوقت الذي يجب ألا يقلل أحد من شأن التهديد السيبراني الروسي العدواني والمتهور تجاه (الناتو)، فإنه لن يخيفنا، ولن نسمح له أبداً بأن يملي علينا قراراتنا أو سياساتنا».