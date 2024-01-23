صحافي أميركي: رغم فوز ترامب في أيوا تبقى المشكلات القضائية عائقاً أمامه

تحدث الصحافي الأميركي جون نيكولاس عن فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية أيوا، وقال في مقابلة مع موقع «ديمكراسي ناو» إنه رغم فوز ترامب في هذه الولاية بنسبة كبيرة فإن المشكلات القضائية يمكن أن تحول دون ترشحه.

وفي ما يلي نص المقابلة:

■ ما الذي لفت انتباهك أكثر؟ هناك الكثير من الأرقام القياسية لترامب، فقد حطم الرقم القياسي بنسبة 51% إلى 30% أعلى من المرشح الذي يليه، أليس كذلك؟

■■ لفت انتباهي عندما كنت أسير في شوارع مدينة دوبوك، بولاية أيوا، أمس، أن الجو كان بارداً بشكل لا يصدق، وأنا أعرف البرد جيداً باعتباري من سكان الغرب الأوسط العلوي، لكنهم كانوا يتحدثون في بعض أجزاء من ولاية أيوا عن برد رياح يراوح بين 30 و40 درجة تحت الصفر الليلة الماضية، عندما بدأت المؤتمرات الحزبية. ولا أشك في أن ذلك ربما أدى إلى انخفاض نسبة الإقبال إلى حد ما، لكن يجب أن أخبركم أنني لم أرَ هذا النوع من الحماس الذي رأيته في الماضي، وقد قمت بتغطية المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا لعقود من الزمن، نعم لقد أيدوا دونالد ترامب، نعم كانت بعض المناطق الحضرية والضواحي تميل أكثر نحو نيكي هايلي على وجه الخصوص، التي تشهد صعوداً.

■ حسناً يا جون، تنتقل الآن الانتخابات التمهيدية الرئاسية إلى ولاية نيوهامبشير، ونيفادا، وكارولينا الجنوبية.. ما هي توقعاتك في ما يتعلق بأي فرص لبعض هؤلاء المتنافسين ضد ترامب لتحقيق أي تقدم؟

■■ نعم تحولت كلها إلى نيوهامبشير، وببساطة ليس هناك شك في ذلك، نيوهامبشير هي المكان الذي وضعت فيه المرشحة نيكي هايلي كل طاقتها، وأعني أنها ذهبت إلى ولاية أيوا، ولديها الكثير من المال خلفها، ويميل الكثير من المانحين الأثرياء إلى دعمها بشدة، ولذلك قامت بحملة في ولاية أيوا، لكن تركيزها كان في المقام الأول في نيوهامبشير، وأظهرت بعض استطلاعات الرأي الأخيرة اقترابها من ترامب.

■ تحدث عما يمكن أن يجري إذا تمكنت نيكي هايلي من التغلب على بايدن خلال هذه الانتخابات الأولية.

■■ إذا تمكنت هيلي من التغلب على ترامب في نيوهامبشير فسيستمر السباق، ولا أعتقد أن هذا يعني أن ترامب لن يكون المرشح، وأعتقد أنه حصل على عدد هائل من المزايا في جميع أنواع الولايات في المستقبل، لكن نيوهامبشير ستقرر ما إذا كان هذا سيكون أي نوع من المنافسة الواقعية على ترشيح الحزب الجمهوري، وإذا فازت هايلي بولاية نيوهامبشير فعليك أن تذهب إلى ولاية كارولينا الجنوبية، موطن هايلي أصلاً، وسيكون لدينا المزيد لنتحدث عنه، لكن إذا كان أداء ترامب جيداً في نيوهامبشير فإن هذا السباق سيتلاشى بسرعة كبيرة.

■ كان الرئيس جو بايدن يجمع الكثير من الأموال، وفي الربع الأخير من عام 2023 جمعت حملته أكثر من 97 مليون دولار.. تحدث عما تعتبره فرصاً لبايدن.

■■ الرئيس جو بايدن لديه الكثير من المشكلات، وكذلك ترامب لديه الكثير من المشكلات مع حزبه، ولكن الحقيقة معدل مؤيدي بايدن منخفض للغاية، وإذا قورن بترامب في استطلاعات الرأي فإنه يأتي متراجعاً خلفه، لكن في الحقيقة بايدن قد تعرض للأذى السياسي في العديد من الولايات، فإذا نظرت إلى ولاية ميشيغان على سبيل المثال، فقد أظهرت استطلاعات الرأي هناك نتائج مزعجة للغاية بالنسبة لبايدن، وأعتقد أنه سيحاول في الأيام القليلة المقبلة التوجه إلى الأميركيين العرب، لكني لا أعتقد أن مجرد الكلام في هذا المجتمع سيكون له أي فائدة، وأعتقد أن تغيير السياسة التي ينتهجها هو الذي سيأتي عليه بالفائدة، وبناء عليه فإن بايدن لديه منافسة شديدة الصعوبة.